À la fin de la rencontre opposant le Brésil et le Sénégal, soldée par une victoire exceptionnelle des Lions (4-2), El Hadji Diouf s’est exprimé sur les performances de l’équipe. L’ancien international s’est dit satisfait du match livré par les joueurs d’Aliou Cissé. Pour lui, le Sénégal était bien supérieur à celle du Bresil à bien des égards.

« Il est normal que le Sénégal ait remporté la victoire contre le Brésil. Honnêtement, l’équipe sénégalaise est 100 fois meilleure que celle du. Le Brésil est resté attaché à son passé alors que le Sénégal est devenu une équipe sérieuse et ambitieuse. Ce qui me plaît le plus dans cette équipe, c’est l’engagement de ses joueurs. Bien que certains d’entre eux soient nuisibles à la sélection, ils se donnent toujours à fond. Prenez Niakhate, par exemple, qui a offert une performance exceptionnelle, tout comme Jakobs qui donne l’impression d’être né au Sénégal tant il est engagé. Et cela vaut pour tout le monde, de Jackson à Ismaila Sart » a déclaré El Hadji au micro de wiwsport.com

Le double Ballon d’Or africain a notamment salué la performance de Sadio Mané lors du dernier match, au cours duquel il a inscrit un doublé. El Hadji Diouf estime que l’attaquant sénégalais n’a pas encore tout donné et qu’il a encore beaucoup à offrir sur le terrain.

« Ce que j’ai préféré dans cette rencontre, c’est la performance de Sadio Mané. Malgré une saison difficile, il a montré à tout le monde qu’il était un champion car il sait comment rebondir. Il a envoyé un message clair au Bayern Munich et a montré à toute l’Europe qu’il n’était pas prêt à prendre sa retraite. Je tiens également à souligner le travail d’Aliou Cissé, qui a laissé les joueurs clés se reposer. Le Sénégal a une ambition claire et sait ce qu’il veut. »

wiwsport.com