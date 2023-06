Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal se sont joues ce mercredi. Il reste encore 3 tickets à décrocher pour les quarts de finale.

Il a fallu les tirs au but pour séparer les deux équipes au stade Ibrahima Boye. Après un temps règlementaire d’un but partout entre le Casa Sports et l’USO, le champion en titre a remporté la série des penaltys (6-5). Les autres équipes victorieuses sont Amitié FC qui a battu Jamono Fatick (3-1). Stade de Mbour se qualifie en quart grâce à sa victoire face à Don Bosco (2-1). CNEPS Excellence s’est imposé face à l’US Rail (2-0). Et ASC HLM de Dakar a barre la route au finaliste de l’édition 2022, Etoile Lusitana (1-0).

Ce jeudi, le programme des huitièmes de finale va se poursuivre avec deux matchs au menu. A 16h30, au stade municipal des Parcelles Assainies, la Jeanne d’Arc fera face au Guédiawaye Football Club. A la même heure, au stade Ngalandou Diouf, AJEL de Rufisque affrontera l’UCST Port.

Notons que le match Jaraaf vs AS Pikine reporté suite aux incidents à Alassane Djiggo le week-end passé n’est toujours pas programmé.

