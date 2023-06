Buteur et passeur décisif lors de la victoire des Lions face au Brésil mardi soir, l’attaquant de Strasbourg, Habib Diallo s’est exprimé au terme de la rencontre.

C’est grâce à son inspiration que les Lions ont sorti le grand jeu pour venir à bout du Brésil. Habib Diallo a marqué d’une superbe volée le but égalisateur. « C’était un match compliqué depuis le début. Déjà, ils ont réussi à nous mettre un but au début du match mais nous on s’attendait à ce que le Brésil joue de la sorte. On connait l’équipe brésilienne depuis longtemps, c’est une bonne équipe. Nous, avons joué avec les consignes du coach. Nous avons joué avec beaucoup d’engagement pour essayer de gagner ce match. C’est un match amical et on pouvait dire qu’on est en vacances et prendre le match à la légère mais on a tout fait pour gagner le match », a débriefé l’attaquant du RC Strasbourg.

Auteur du but égalisateur, Habib Diallo a été inspiré pour remettre les compteurs à zéro. « Oui on peut dire que c’est mon but qui lance le match. Après il y avait un cafouillage et Sadio demandait derrière avant que le défenseur ne renvoie la balle de la tête. Bon après j’ai mis une volée du gauche… (Rires) », a conclu Habib Diallo au micro de 13 Football au sortir du match face au Brésil.

