Comme annoncée depuis quelques jours sur wiwsport.com, Edouard Mendy va bien rejoindre Al Ahli pour les trois prochaines saisons. L’international sénégalais en mauvaise passe à Chelsea et poussé vers la sortie a choisi le club saoudien pour poursuivre sa carrière.

Ce mercredi, différentes sources convergentes révèlent que l’accord est total maintenant après que le Sénégalais se soit mis d’accord avec son prochain club jusqu’en 2026, il y a quelques jours.

Même si l’officialisation du transfert n’a pas encore était faite par les deux clubs, cela ne devrait pas tarder puisque les émissaires saoudiens sont encore à Londres pour clore les discussions avec notamment Ziyech et Koulibaly.

🔜 Done Deal and confirmed! Eduard #Mendy to #AlAhli from #Chelsea. Contract until 2026. #transfers 🇸🇦 https://t.co/pzX19Ef4KI

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2023