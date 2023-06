L’équipe nationale du Sénégal a entamé hier sa deuxième semaine de regroupement. 17 joueuses se trouvent dans la tanière. Licka Sy et Lena Timeira manquent à l’appel. Le coach Madiene Fall a fait le bilan de la première semaine.

« C’était une préparation générale. Il fallait revoir sur le plan physique si les joueuses sont à terme. Revoir les plans technico-tactiques et voir quel schéma de jeu. Il nous reste pratiquement un mois et quelques jours pour être à l’AfroBasket, il nous faut être prêt à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c’est le niveau physique des joueuses. On a vu qu’elles ne sont pas à la traine. Avec le travail fait par le préparateur physique et ce qu’on fait sur le plan technico-tactique, vraiment elles sont en train de faire de bonnes choses sur ce plan là. Sur le plan physique, elles sont top. Il reste un pourcentage à atteindre » a fait savoir l’adjoint de Moustapha Gaye au micro de BasketSenegal.

Concernant le reste de la préparation, le travail va s’intensifier avec deux séances par jour. Les absentes seront là à la fin de la semaine informe coach Madiene qui annonce des matchs amicaux. « Dès demain (aujourd’hui), nous serons en regroupement fermé. Nous allons nous entrainer matin et soir. Le matin on fera focus sur les tirs et le soir sur les schémas tactiques proprement dits sur le plan offensif et défensif. Elles (les absentéistes) vont rejoindre le 25 au plus tard. Pour les matchs amicaux, on est en train de voir s’il y’a lieu de jouer avec des sélections au niveau de Dakar ou d’attendre le camp de basket qu’on fera à Las Vegas ou on aura de bons sparring-partners ».

wiwsport.com