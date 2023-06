Alors que l’avenir d’Iliman Ndiaye est encore incertain, l’entraîneur de Sheffield United aimerait établir un plan avec sa direction pour prolonger le contrat du joueur.

Paul Heckingbottom joue la carte de la séduction pour ne pas perdre Iliman Ndiaye. Enfin de contrat en juin 2024, l’attaquant sénégalais s’est pas certain de rester à Sheffield United pour la saison prochaine. Cela d’autant plus que le joueur de 23 attise fortement les convoitises après son excellente saison 2022-2023 (15 buts, 12 passes décisives en 52 matchs). Tottenham, Everton ou encore l’OM surveillent la situation.

Mais afin de ne pas perdre son joyau à un prix assez bas ou même gratuitement, au regard particulièrement de la situation contractuelle, on se démène actuellement du côté du Bramall Lane, avec l’entraîneur des Blades Paul Heckingbottom. Fin connaisseur d’Iliman Ndiaye pour l’avoir déjà entraîné en équipe B, le technicien de 45 ans aurait, lui-même, sa propre stratégie pour parvenir à convaincre le joueur d’étendre son bail.

En effet, selon les informations de The Star, Heckingbottom veut récompenser son joueur et demande pour lui une augmentation de salaire et surtout une inclusion d’une clause libératoire symbolique. Et en échange, Iliman Ndiaye prolongerait pour un contrat à long terme. Malgré sa grosse prestation, l’attaquant international sénégalais reste encore l’un des joueurs les moins bien payés dans l’effectif de Sheffield United.

Si rien ne dit encore que Ndiaye et ses représentants seront sensibles au plan de Hecky, ce dernier souhaiterait que ses dirigeants accélèrent les négociations. Quant à lui, le propriétaire de Sheffield United, le prince saoudien le prince saoudien Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saoud aurait exprimé sa confiance dans le fait que l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-cœur sera un joueur de Sheffield United en début de saison.

wiwsport.com