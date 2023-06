Ce mardi, le Sénégal affrontera l’équipe brésilienne lors d’une rencontre amicale à Lisbonne, au Portugal. Et pour ce match, le sélectionneur brésilien a aligné son équipe type avec notamment Vinicius et Richarlison en attaque.

Le Brésil a mis son équipe habituelle pour affronter le Sénégal, trois jours après sa victoire contre la Guinée. Ainsi, Ederson le gardien de Manchester City est titularisé. En défense on retrouve la paire Militao et Marquinhos. Les flancs seront occupés par Ayrton Lucas et Danilo. Au milieu, on aura le trio Joelinton, Guimarães et Paquetá. Pour venir à bout de la défense sénégalaise, l’entraineur a choisi les attaquants Vinicius, Malcom et Richarlison.

BRASIL ESCALADO! Vamos assim para a partida contra Senegal Brasil 🇧🇷x🇸🇳 Senegal

⏰: 16 horas (horário de Brasília)

🏟️: Estádio Alvalade, em Lisboa, Portugal

📺: @tvglobo e @sportv pic.twitter.com/yZukikosuQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 20, 2023

wiwsport.com