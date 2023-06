Ce mardi, le Sénégal affrontera l’équipe brésilienne lors d’une rencontre amicale à Lisbonne, au Portugal. Mory Diaw sera le gardien de but des Lions lors de ce match. Le portier de Clemort honorera ainsi sa première sélection et deviendra officiellement international sénégalais.

Une belle surprise dans le onze composé par le sélectionneur du Sénégal pour défier les partenaires de Casemiro. Trois jours après leur match nul d’un but partout contre le Bénin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Lions du Sénégal vont s’offrir un match de gala en rencontrant le Brésil au Stade José Alvalade XXI à Lisbonne, au Portugal. Pour cette occasion, après avoir procédé à une rotation face aux Guepards, Aliou Cissé a décidé d’aligner les habitués, à l’exception de Mory Diaw qui honorera sa première titularisation.

Ainsi, en défense, on aura la paire formée par Koulibaly et Moussa Niakhaté dans l’axe. Youssouf Sabaly retrouvera sa place sur le flanc droit, à la place de Formose Mendy, tandis que Jacobs est reconduit à gauche. Au milieu, Nampalys Mendy est aligné et il sera accompagné de Pathé Ciss et de Pape Gueye, déjà titulaires contre le Bénin. Pour déverrouiller les camps d’Ederson, le sélectionneur a misé sur Habib Diallo, qui remplace Nicolas Jackson, pourtant auteur d’un match tonitruant contre les Guepards. Le meilleur buteur de Strasbourg cette saison sera encadré par Sadio Mané et Ismaila Sarr. Dans la foulée, on remarque l’absence de Gana Gueye dans le onze de départ. Le joueur d’Everton n’était pas non plus titulaire lors de la dernière sortie de l’équipe nationale.

