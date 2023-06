L’équipe nationale disputera ce mardi 20 juin un match amical face au Brésil, 3e au classement FIFA, à 15 positions d’écart, du Sénégal (18e).

Depuis, l’annonce de cette rencontre qui se jouera à Lisbonne, le sélectionneur national explique plusieurs fois dans ses sorties, la notion de « progression », pour justifier l’importance de ce duel amical. Les Lions de la Teranga vont ainsi se mettre à l’épreuve de la progression.

Éliminé de la Coupe du Monde par l’Angleterre en huitièmes de finale (3-0) en décembre passé, le Sénégal revient sur la scène mondiale avec ce match amical face au Brésil. Selon le patron de la tanière, c’est l’axe de progression de l’équipe nationale, championne d’Afrique qui veut désormais conquérir le monde. Encore une fois, en conférence de presse hier, il l’a expliqué davantage cette nouvelle vision de la tanière.

« C’est sur ce genre de matchs là que le Sénégal va progresser. Demain nous feront face à une énorme équipe du Brésil avec un gros potentiel aussi bien sur le terrain que sur le banc. Aujourd’hui quand on prend la composition de cette équipe, on y retrouve que des joueurs qui jouent dans les cinq grands championnats d’Europe. Mais comme je dis c’est notre axe de travail. On a eu à jouer contre la Hollande, l’Équateur et l’Angleterre et aujourd’hui c’est le Brésil donc tant mieux pour nous. C’est comme ça qu’on va aller de l’avant. Sur le continent africain on a fait nos preuves et maintenant on a envie de nous jauger avec ses équipes qui ont un grand potentiel » a déclaré El Tactico.

Ce match « sans enjeu » servira donc à montrer la marge de progression du Sénégal qui avait battu l’Équateur et le Qatar et s’était incliné face au Pays Bas. Mais il intervient 3 jours plus tard d’une piètre prestation à Cotonou où les Champions d’Afrique en titre ont buté sur le Bénin qui joue sa survie pour la CAN 2023. Un match nul qui « bunkerise » à nouveau la tanière. A Lisbonne, Aliou Cissé s’est enfermé avec ses hommes après seulement 15 minutes du début de la séance veille de match. Parce que l’axe de progression ne devrait pas être cette copie rendue samedi, même si le coach estime que « dans l’ensemble, le contenu est satisfaisant, les garçons ont montré de bonnes choses ». On espère voir de meilleures choses ce soir pour « aller de l’avant » ! Au risque de ne pas faire tourner l’équipe, un temps de jeu réduit finalement pour certains et miser sur le top de la performance. Des probabilités de son Onze du jour. Pour avoir fait un match nul lors de leur dernière rencontre en 2019 (1-1), le Sénégal doit faire mieux pour réussir l’épreuve de progression.

De son côté le Brésil, éliminé en quart de finale à la Coupe du Monde Qatar 2022, dit entamer un nouveau cycle. Victorieuse de la Guinée samedi passé (4-1), la Seleção est consciente d’avoir une autre paire de manches avec le Sénégal.

« C’est un super adversaire, il a fait une bonne Coupe du monde. C’est une équipe très forte physiquement, avec une très bonne transition offensive, elle a aussi une bonne transition défensive, qui aime contrôler le jeu, car elle a des joueurs techniques et de qualité. Ce sera un jeu de première et deuxième balles. Nous savons les difficultés auxquelles nous allons faire face » a fait savoir l’entraineur par intérim du Brésil, Ramon Menezes.

