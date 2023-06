Présent dans l’émission « Œil du Tigre » animée par Bécaye Mbaye, Modou Lô revient sur son combat avorté avec Ama Baldé. Le Roi des Arènes a même envoyé une pique au frère de Jules Baldé.

Interrogé sur ses adversaires Ama Baldé et Boy Niang 2, Modou Lô a expliqué que lutter avec le fils Falaye Baldé serait beaucoup plus facile. « Ce sont deux bons lutteurs et lutter avec eux ne sera pas très compliqué pour moi. Mais, je pense que combattre Ama sera beaucoup plus facile pour moi. Boy Niang 2 fait dans les calculs et c’est rare de le voir faire des erreurs d’un débutant. Mais Ama Baldé fait trop d’erreurs et je pourrais les exploiter pour le terrasser sans qu’il s’en rende compte. En tout cas c’est mon analyse en tant que lutteur. Dans le seul cadre de parler, c’est le meilleur car il est entouré de fous et surtout des gens qui parlent trop », a taquiné Modou Lô.

« La victoire de Boy Niang 2 sur Balla Gaye 2 ne m’a pas trop surprise »

Le Roi des arènes a aussi commenté le dernier combat de Boy Niang 2 contre BG2. « Avant le combat personne ne savait dans quoi Balla Gaye 2 était. Boy Niang 2 était beaucoup plus prêt physiquement et il savait où une victoire contre BG2 pourrait l’amener. Balla a fait des erreurs et Boy Niang 2 a exploité ça pour le battre. Quand il n’y a pas d’erreurs, il n’y aura pas de chute. Mais, il faut aussi préciser que Balla Gaye 2 qui m’avait battu et le Balla qui a perdu contre Boy Niang 2 ne sont pas pareils. En sport, il y a des hauts et des bas, le plus important c’est de reconnaître ses erreurs et d’aller travailler pour revenir en force. Moi, je ne compte pas lutter avec une blessure car personne n’aime perdre », a expliqué le Roc des Parcelles Assainies.

