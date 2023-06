La structure Diender Productions, dirigée par le promoteur Abdoulaye Diakhaté, présente une affiche de fin de saison alléchante : l’opposition des Lébous entre Ameth Dème de Thiaroye-sur-Mer et Diam Terry de Kayar. Ce choc tant attendu aura lieu le dimanche 23 juillet 2023 à l’Arène nationale.

Les amateurs de lutte peuvent souffler un ouf de soulagement car les deux combats VIP tant attendus, à savoir Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène et Ama Baldé contre Gris Bordeaux, ont été annulés. Mais avec Ameth Dème et Diam Terry, les férus de lutte seront comblés. Bien que les deux combats annulés soient de haut niveau, Ameth Dème et Diam Terry ont aussi d’énormes qualités techniques qu’ils étalent lors de leurs combats, pour le plus grand plaisir de leurs nombreux supporters et des amateurs qui se déplacent pour les voir.

Après plusieurs saisons sans compétition, Diam Terry est plus motivé que jamais et veut montrer aux puristes qu’il n’a rien perdu de ses talents en offrant un spectacle rarement vu. Ameth Dème, quant à lui, a mis KO Gabar Singh (Pape Kane), un adversaire teigneux, la saison passée. Il est plus que confiant et promet de tout mettre en œuvre pour stopper Diam Terry.

Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 23 juillet à l’Arène nationale. Pour sa première à Dakar, le promoteur Abdoulaye Diakhaté réserve de belles surprises aux adeptes de ce « Sport de chez nous ».

