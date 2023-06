Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly a loué la détermination de ses coéquipiers qui ont su montrer un mental solide pour renverser le Brésil (2-4).

Après le but matinal de Lucas Paqueta (11e), c’était la porte ouverte à une soirée cauchemardesque pour le Sénégal. Mais les Lions ont su faire le dos rond et laisser l’orage passer avant de renverser les Auriverde. C’est donc une équipe qui n’a pas craqué sous la pression et qui a démontré un bon visage et fait preuve de maturité sur le terrain. Une progression qui a été acquise au fil des années selon Kalidou Koulibaly.

« La mentalité de l’équipe du Sénégal a beaucoup changé. Depuis que je suis arrivé on a beaucoup appris. On savait que mentalement on devait être costaud pour pouvoir faire bonne figure sur le palier international. C’est important et on a pas paniqué après le premier but. Je me souviens avoir regardé le banc et on se disait qu’il fallait se calmer et continuer à jouer et on a marqué un but. Ce qui nous a permis d’être plus productif et aller de l’avant. Pour nous ce n’était pas un match amical mais c’était un match de préparation parce qu’on sait qu’il y’a une CAN qui arrive mais aussi les qualifications à la Coupe du monde. Je crois qu’on a fait une grosse performance surtout au niveau mental. C’est un match référence et il faut continuer à travailler sur ça … »

Wiwsport.com