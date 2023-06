La rencontre entre le Brésil et le Sénégal de ce mardi 20 juin fait frissonner bon nombre d’amateurs de football. Une constellation de stars sera attendue sur la pelouse du stade Jose Alvalade de Lisbonne. Mais, cette affiche opposant une nation africaine et la nation du joga bonito n’est pas une première. Entre exploits et revers, retour sur l’historique des matches entre les pays africains et le Brésil.

Les champions d’Afrique en titre vont affronter la nation la plus titrée en Coupe du monde (5), le Brésil pour une deuxième fois. Après s’être quitté sur le score d’1 but partout (penalty de Famara Diedhiou et but de Roberto Firmino) en 2019 lors d’un match disputé au Singapour, la bande à Sadio Mané va à nouveau croiser Vinicius Junior et compagnie, dans le cadre d’une rencontre amicale au Portugal. Le Sénégal va tenter de devenir la troisième nation africaine à venir à bout du Brésil, après le Cameroun et le Maroc.

La Samba sans peine face à l’Afrique

Depuis 1960, la Seleção s’est plusieurs fois frottée aux sélections africaines. En 41 rencontres, quinze pays du continent se sont frottés aux Auriverdes pour 35 défaites. Malgré ce bilan peu fastidieux et des scores fleuves, jouer contre le Brésil est toujours considéré comme un événement en Afrique. Que ça soit au Mondial, en Coupe des Confédérations ou en matches de préparation, les affiches entre le pays du samba et les pays africains ont toujours une saveur particulière. Créée en 1914, la Fédération Brésilienne de Football a dû attendre 46 ans avant affronter une nation africaine. Deux ans après leur premier titre mondial (1958), Pelé et ses camarades vont battre l’Egypte à trois reprises en l’espace de 2 mois. Les Pharaons vont à nouveau être défaits en 1963 (amical), en 2009 lors de la Coupe des Confédérations et en 2011 (amical). Les Egyptiens ne sont pas les seuls du continent à s’être inclinés devant les Brésiliens. Le Ghana (4), l’Algérie (4), l’Afrique du Sud (5) et la Tunisie (2) ont aussi mordu la poussière à plusieurs reprises face à la Seleção. La Tanzanie, le Zaïre (actuel République Démocratique du Congo), la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Zimbabwe et la Guinée, il y a quelques jours (17 juin 2023) ont joué et perdu une fois contre le pays de Ronaldo Nazario.

L’Afrique sans gêne face à la Samba

Le Brésil a aussi eu des soirées sans face à des équipes africaines. En 2000, au stade des quarts de finale des Jeux Olympiques de Sydney, une vaillante équipe du Cameroun, composée entre autre de Samuel Eto’o, Patrick Mboma, Carlos Idriss Kameni et Modeste M’bami venaient à bout du Brésil de Ronaldinho, Alex, Fabiano et Baiana. Les Lions Indomptables vont s’imposer sur le score de 2 buts à 1 et vont finalement remporter la médaille d’or. La bande à Eto’o va réitérer l’exploit 3 ans plus tard lors de la Coupe des Confédérations en France grâce à un but inscrit par l’ancien attaquant du FC Barcelone. En tant que bourreau des Auriverdes en compétitions officielles, les Indomptables vont à nouveau se défaire d’eux au Mondial 2022, sur la plus petite des marques avec un sublime lob de Vincent Aboubakar. Même s’il a concédé 5 défaites, le Cameroun est jusque-là, le pays africain qui a le plus croisé le Brésil et celui qui l’a le plus battu (3). Battre le Brésil, le Maroc connait aussi le goût. Les Lions de l’Atlas, baignant sur la vague de leur merveilleuse campagne de Coupe du monde, ont crucifié le Brésil sur le score de 2 buts à 1 (25 mars 2023). Cette victoire survient après 2 défaites en autant de confrontations. Le Nigéria est l’autre équipe à avoir tenu en échec le Brésil (2019). Elle a aussi perdu face à elle en 2003.

wiwsport.com