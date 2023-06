Renversants, solidaires jusqu’au bout et portés par Habib Diallo et Sadio Mané, les Lions ont signé, ce mardi à Lisbonne, une victoire prodigieuse en match amical face au Brésil (4-2). Retrouvez leurs notes !

MORY DIAW (4/10) : Ses débuts en Equipe Nationale étaient très attendus, mais il nous laisse sur notre faim. Hors de sa bonne base, il réalise une bien mauvaise lecture sur la trajectoire du centre de Vinicius Junior, ce qui ne lui permet pas de devancer Lucas Paquetà sur l’ouverture du score. Pas aidé par sa défense, il pouvait subir de nouveaux dégâts sur une frappe croisée de Richarlisson (17e). Mais après de longues minutes un peu timorées, il a pris confiance, grâce notamment à son arret sur une volée de Danilo (39e). Beaucoup plus sur son assiette en fin de rencontre, il s’illustre avec une main ferme sur une frappe de Pedro, sans oublier une belle sortie sur un centre dangereux d’Alex Telles. Bon également sur la relance, à l’image de celle-ci au début de l’action du 1-3. Peut mieux faire sur le deuxième but brésilien.

YOUSSOUF SABALY (6,5/10) : On pensait qu’il aillait vivre une soirée très compliquée, tant le latéral droit du Real Betis a eu du mal à gérer un Vinicius Junior particulièrement remuant en début de match. Mais après quelques actions compliquées, notamment dans son alignement, à l’image de son oubli sur l’attaquant du Real Madrid qui a eu tout le temps d’ajuster son centre pour Paquetà sur le premier but du match, Sabaly a pris la mesure, avec trois duels successivement remportés devant Vini (31e, 33e, 36e), avant de complètement éteindre son vis-à-vis. Agressif et très discipliné tactiquement au fur et à mesure de la rencontre. Et comme à son habitude, il a apporté un plus sur le plan offensif.

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : Le capitaine des Lions n’est pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score du match car, avec sa taille et sa puissance, on s’attendait qu’il fasse mieux dans les airs face au petit Paquetà. Toutefois, après une nouvelle action peu académique face à Richarlison qui a failli faire mouche (17e), il a bien tenu son rôle de leader. D’ailleurs, il a bien entamé sa rencontre avec un tacle autoritaire dans la surface devant Vinicius, dès la 2e minute. 90% du temps Koulibaly a été excellent et a même bien contenu l’attaquant de Tottenham. Le joueur de Chelsea est passé en mode terminator. Un tacle dingue sur Guimaraes (43e) et une couverture autoritaire sur Joelinton au poteau de corner (45e). Incisif dans ses interventions, il a aussi soigné ses relances vers l’avant, et s’est énormément vu sur les balles offensives arrêtées.

MOUSSA NIAKHATE (3/10) : Préféré à Abdou Diallo et Abdoulaye Seck, le défenseur central de Nottingham Forest avait une belle carte à jouer dans cette rencontre. Il n’a malheureusement pas marqué beaucoup de points. Comme son compère dans l’axe, il est fautif sur l’ouverture du score, tout comme sur le second but brésilien. L’ancien joueur de Mayence a été largué sur tous les aspects du jeu et s’est longuement limité à se cacher derrière ses coéquipiers au duel. Même s’il a soigné ses transmissions, ses petites erreurs de jugement, à l’image de cette action avec Koulibaly qui offre une occasion dangereuse à Richarlison (17e), ne donnent clairement pas le bon tempo. Il a quand même eu le mérite de sortir Lucas Paquetà du match en sortant les griffes sur le joueur de West Ham (71e).

ISMAIL JAKOBS (3,5/10) : Il lui faudra choisir un lieu idéal pour passer ses vacances et tenter de retrouver ses jambes de la Coupe du Monde. Parce que depuis ce Mondial au Qatar, l’arrière latéral gauche de l’AS Monaco peine à confirmer, c’est une évidence. Malgré son envie indiscutable, Ismail Jakobs manque d’essence et n’apporte plus le même rayonnement. À plusieurs reprises, l’ancien joueur de Cologne est tombé dans le panneau et s’est fait piéger par Malcom, notamment sur une action à la 17e minute. Il n’a pas non plus réussi à exploiter le boulevard que laissait Danilo sur le côté droit brésilien. Il lui a fallu venir sur le côté droit sénégalais pour réussir ce centre qui précède l’égalisation.

NAMPALYS MENDY (7/10) : Sans aucun doute, l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il arbore le maillot national. Malgré son faible temps de jeu en club cette saison, le désormais ancien joueur de Leicester City n’a pas semblé en manque de rythme, bien au contraire. Sa puissance a clairement intimidé l’entrejeu brésilien. Très précieux dans l’utilisation du ballon, dans la récupération comme sur les transmissions dès les premières minutes, sa montée sur le côté droit pour servir Ismaïla Sarr a emmené la première banderille pour le Sénégal (7e). Impactant un peu partout sur le rectangle vert, il a laissé peu d’espaces dans le milieu, obligeant même aux Brésiliens de jouer sur les côtés. Que ce soit sur la largeur ou sur la longueur, ses passes ont été d’une précision assez folle. Solide dans les duels.

PAPE GUEYE (5,5/10) : La nuit et le jour. Le milieu de terrain du FC Séville a très peu été vu en première période, avant de se signaler sur deux fautes successives peu avant la pause. Noyé entre l’incapacité de gérer Lucas Paquetà et Bruno Guimaraes en même temps, et la non-utilisation à bon escient de ce ballon, Pape Gueye a sombré dans le premier acte, orientant rarement le jeu. Mais à l’image de certains de ses coéquipiers, il a retrouvé ses esprits en seconde période. Il a tenté d’amener de la vitesse sur la première relance, de la percussion et de la récupération, comme son retour autoritaire devant Paquetà (71e). Le joueur de 24 ans est d’ailleurs à l’origine du troisième but, avec sa frappe repoussée par Ederson, qui profite à Sadio Mané. Remplacé à la 83e minute par Krépin Diatta (non noté), auteur d’une sublime passe pour Nicolas Jackson sur le penalty, et qui a eu le temps de provoquer une échauffourée, en coupant les jambes de Guimaraes.

PATHE CISS (5/10) : Une semelle sur Vinicius Junior et un penalty sifflé pour le Brésil puis annulé (18e)… Le début de match du milieu de terrain du Rayo Vallecano pouvait être plus cauchemardesque. Malgré sa générosité sur les efforts, Pathé Ciss n’a pas connu belle fortune en première période. Il a reçu un jaune en fin de première période et a parfois semblé un peu seul après ses interventions. Il a également perdu de nombreux duels. Toutefois, il reste l’une de ses nombreuses satisfactions dans une seconde période où il a monté en puissance, en mettant beaucoup d’impact et en se projettant sur l’attaque, pour armer notamment une frappe du pied gauche à la 69e. Remplacé à la 88e minute par Cheikhou Kouyaté (non noté).

ISMAILA SARR (7/10) : Critiqué à tort ou à raison par plusieurs supporters des Lions, l’attaquant de Watford a retrouvé du mordant. A l’exception de quelques ballons perdus facilement en début de rencontre, il a été bon. Ses courses incisives ont fait souffrir Ayrton Lucas, qui n’a jamais réussi à le contenir. Grâce à son volume de jeu, il a pu multiplier les efforts et les centres, à l’image de celui-ci qu’il dépose sur la tête d’Habib Diallo à la 16e, ou encore à la 37e et 46e. Plus inspiré offensivement en seconde période, il provoque le but contre son camp de Marquinhos, délivre une passe lumineuse à Pape Gueye sur le 3-1 et se montre également très généreux sur les replis défensifs, Ayrton Lucas peut même en témoigner à la 64e.

HABIB DIALLO (8/10) : Très attendu dans cette rencontre après sa grosse saison au Racing Club Strasbourg Alsace, l’attaquant de 27 ans a répondu très présent. Sur ce match, on a senti toute l’importance et la maturité d’Habib Diallo. Il s’est battu, a pressé, a su conserver et donner de bons ballons, à l’image de sa déviation pour Sadio Mané dès la 5e. Proche de trouver le cadre sur une tête après un centre d’Ismaïla Sarr (16e), Diallo est resté dans son match pour aller égaliser à la 22e sur une volée sublime. Toujours bien placé et très bon dans l’utilisation du ballon, il a réussi des décalages dévastateurs, comme sur le but de Sadio Mané, pour mettre hors de position la défense brésilienne. Et que dire de ses efforts monstrueux durant 90 minutes. Énorme ! Remplacé à la 83e minute par Nicolas Jackson (non noté) qui pouvait mieux faire sur une contre-attaque mais qui permet à Sadio Mané d’inscrire un doublé en obtenant un penalty.

SADIO MANE (8/10) : Il a failli partir en vacances sur une triste note, tant l’attaquant du Bayern Munich a été décevant en première période, ratant tout ce qu’il entreprenait et gâchant des offrandes de ses partenaires. Il a fallu boire de l’eau dans les vestiaires pour revenir et tout fracasser. Leader dans l’âme, Sadio Mané a changé le visage du Sénégal en mettant sa marque en seconde période. Après l’égalisation, sa superbe passe pour Ismaila Sarr fait marquer Marquinhos contre son camp. Et ensuite, Le Nianthio a multiplié les bons choix, avant d’enrouler délicieusement une frappe pour marquer le 3-1. Après la réduction du score brésilienne, Mané a permis au Sénégal de reprendre le large en inscrivant un penalty obtenu par Nicolas Jackson. Et il ne s’est pas résigné face aux taches défensives en fin de match. C’est tout ce qu’on aime voir avec lui.

