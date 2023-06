Vadim Vasilyev ancien président de l’AS Monaco FC a créé une société de management sportif où les carrières de joueurs, sénégalais, à l’image de Samba Diallo, Mohamed Diop (Sheriff Tirasspol), Makhtar Gueye (Real Zaragoza) sont gérées. L’homme d’affaires séjourne actuellement à Dakar pour ses projets au Sénégal dont il en parle « sénégalaisement » dans cette interview avec Wiwsport.

Quelle est la raison de votre venue au Sénégal actuellement ?

A partir du moment où j’ai quitté l’AS Monaco, j’ai voulu faire autre chose. Donc, j’ai créé une agence de joueurs et cela se développe très bien. On est en pleine croissance et donc je me posais la question : où on va se concentrer ? Bien évidemment, il y a la France et plusieurs pays. Mais moi, je me disais l’Afrique francophone et surtout le Sénégal. Parce que c’est incroyable ce que le pays a fait ces dernières années et combien de joueurs sont sortis d’ici pour jouer partout dans le monde et surtout au très haut niveau. Je me suis dit, il faut être là. Matar Cissé me représente ici. J’ai tout une équipe, nous sommes quatre.

Qu’est ce qui a motivé la rencontre avec les parents aujourd’hui ?

Je veux être proche de mes joueurs et de leur entourage. Parce que l’entourage joue un rôle très important dans la carrière d’un joueur. Il peut avoir une influence positive ou dans l’autre sens. C’est très important de connaitre l’entourage, la famille. Et surtout en Afrique, la famille joue un rôle très important dans la vie sociale plus que chez nous. Donc, c’était primordial pour moi de venir rencontrer les familles et les expliquer comment on gère les carrières de leurs enfants.

Qu’est-ce que vous avez retenu de cette rencontre ?

Les propos des parents m’ont beaucoup touché. Je ne m’attendais pas à cela. Ils nous ont remercié sur comment on gère leurs enfants. Chaque carrière est différente, ce n’est pas être une carrière de haut niveau. Mais ils ont vu comment on bosse. Un joueur a raconté à son papa « je n’ai jamais vu cela. Tout a été pris en compte ». Il y a eu l’histoire quand on a sorti Samba Diallo de la guerre en Ukraine. Personne n’a dormi à l’agence. Je sors de cette réunion plus convaincu qu’on est sur la bonne voie.

Des anecdotes que vous pouvez partager …

Il y a le père de Mohamed Diop qui a raconté comment son fils a pris de la confiance suite à l’entretien avec nous. Suite à cela, il ne se concentrait que sur le terrain et a fait de bonnes performances. Dès que le joueur sent cette confiance avec l’agence, qu’il sent qu’il est épaulé, il n’aura besoin que de se concentrer sur le terrain, rien d’autre. C’est cela qu’on fait dans notre agence. Que le joueur se concentre sur l’essentiel.

Pouvez-vous nous raconter la fuite de Samba Diallo de la guerre en Ukraine ?

On a tous vécu des moments infernaux surtout lui. Malheureusement, le club n’a pas trop aidé. A ce moment-là, il fallait que nous, on fasse les choses. J’ai pris tous mes contacts en Ukraine. On s’est organisé avec plusieurs options : une sortie en voiture dans le Sud à travers Moldavie, Roumanie, il y a des bombardements là-bas, cela ne se faisait pas. On a dû changer le plan avec un train puis la voiture et on a envoyé des gens de Monaco pour le récupérer à la frontière. Personne n’a dormi surtout la dernière nuit, c’était compliqué, on s’appelait toutes les 15 minutes, il a oublié des papiers mais finalement on l’a tiré de là et c’était la joie pour tout le monde.

Comment voyez-vous son niveau qui est très critiqué suite surtout à la Coupe du Monde U20 ?

Samba Diallo est sans doute un joueur très talentueux avec des qualités incroyables. Mais c’est vrai, je rejoins ceux qui disent qu’il faut se remettre en question, en forme. Et faire plus pour réussir.

La famille VV consulting va s’agrandir avec l’arrivée d’autres joueurs. Qui seront-ils ?

Je ne veux pas faire de pronostic sur le nombre de mes joueurs qui vont arriver mais d’autres vont signer. Certains déjà connu, qui ont fait leurs preuves et d’autres moins mais qui représentent le futur.

Comment trouvez-vous le football sénégalais, champion d’Afrique sur plusieurs catégories ?

Il y a beaucoup de potentiels. Je veux saluer le Sénégal pour la qualité de la formation et des infrastructures qu’on ne trouve pas dans les autres pays. C’est la vérité par rapport à la formation parce que le talent c’est vrai y’en a un peu partout. Mais les instruments qui l’accompagnent pour permettre aux joueurs de s’épanouir, ici, vous avez pris de l’avance.

