Les Lions de la Teranga viennent à bout des Auriverdes sur le score de 4 buts à 2. Dans un match âprement disputé au stade Jose Alvalade de Lisbonne, le Sénégal d’Aliou Cissé remporte un match amical qui va rentrer dans les annales.

Pour l’Histoire ! Le Sénégal renverse le Brésil sur le score de 4 buts à 2. Après avoir concédé l’ouverture du score à la 11e minute, par le biais de Paqueta qui reprend un centre de Vinicius Junior, les poulains de Cissé vont réagir à la 22e minute par Habib Diallo. L’attaquant strasbourgeois mystifie le portier champion d’Angleterre et champion d’Europe sur une frappe puissante survenue après un mauvais dégagement de la défense brésilienne.

De retour des vestiaires, les Lions changent de visage et la physionomie de la rencontre en même temps. A la 52e minute, les offensives sénégalaises portent leur fruit grâce à but contre son camp de Marquinhos (1-2). Dominants et rassurés, les champions d’Afrique enfoncent les Auriverdes par le biais de Sadio Mané. Le ballon d’or africain inscrit un magnifique but enroulé du pied droit pour le break, 3 minutes plus tard (1-3). Le Brésil va tenter de revenir au score. Vinicius et ses partenaires vont profiter du relâchement de Kalidou Koulibaly et sa bande. A la 58e minute, Marquinhos se rattrape de son erreur en réduisant le score (2-3). Les entrées de Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta et Nicolas Jackson vont ajouter de l’impact dans le jeu des Lions. Pas encore rassasiés, ils vont multiplier leurs attaques en s’appuyant sur la vivacité de Jackson. C’est d’ailleurs sur une de ses transitions amenées par Jakobs que le Sénégal va obtenir un penalty en toute fin de match. L’attaquant de Villarreal va être fauché par Ederson à la 94e minute de jeu. Sadio Mané transforme son tir, s’offre un doublé et porte le score à 4 buts à 2.

Avec ce succès prestigieux, le Sénégal devient la troisième nation africaine à s’imposer face au Brésil, après le Cameroun et le Maroc et devient aussi la première nation depuis 2014 (Allemagne) à mettre 4 buts à la Seleção.

