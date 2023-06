Le Sénégal va clôturer cette fenêtre FIFA avec une rencontre amicale face au Brésil. Un match de retrouvailles entre deux équipes qui s’étaient séparées par un nul en 2019. Mais comment aborder ce match pour les Lions ?

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal défiera le Brésil de Vinicius Junior ou encore du champion d’Europe avec Manchester City, Ederson. La Seleçao, grande nation de football – mais qui a montré ces dernières années qu’elle n’est plus imprenable qu’avant sur le pré. D’ailleurs, les deux dernières défaites du Brésil en 90 minutes, ont été concédées face à des adversaires africains (Cameroun et Maroc). Savoir-faire ou fortune ? Le Sénégal se dirige vers un défi à sa portée car l’ayant déjà abordé.

Le schéma 4-2-3-1, la clé ?

Dans un système de 4-2-3-1, les Lions avaient sorti une prestation de haute facture pour arracher le nul face au Brésil, en octobre 2019 – grâce à une réalisation de Famara Diédhiou sur penalty. Par ailleurs, ce système que Cissé et ses hommes maîtrisent bien pour être leur deuxième schéma de jeu habilité, pourrait être la clé pour cette rencontre de mardi. Avec un milieu composé de la double sentinelle (Pathé Ciss-Gana Gueye), El Tactico dispose assez d’arguments pour contrer l’entrejeu entreprenant des Auriverdes.

En défense, face aux flèches du Brésil, le retour de Sabaly à droite paraît optimal. Le Sévillan part favori face à un adversaire (Vinicius Jr) qu’il connaît bien depuis la Liga. En plus, sa maîtrise du poste donnerait beaucoup plus de stabilité à la défense des Lions. Dans l’axe de la défense, le retour de Capitaine Koulibaly, en association à Diallo, renforce cette maîtrise nécessaire face à l’armada offensive des Brésiliens. Au poste d’arrière gauche, Abdallah Ndour pourrait faire son retour pour son expérience ; mais Jakobs aussi dispose d’arguments pour être dans le onze notamment sa vitesse.

Sur la ligne de trois, on retrouvera Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. En soutien à Nicolas Jackson qui pourrait être préféré à Habib Diallo pour son agressivité et sa forme actuelle. Une disposition tactique qui permettrait aux Lions de densifier le milieu de terrain et de se donner les moyens d’attaquer par des flèches (Mané et Sarr) au besoin.

Un système déjà bu !

Ce système a très souvent permis aux Lions de gérer leur match face à des adversaires qui tenaient le ballon. Encore, en demi-finale de la dernière CAN face au Burkina, c’était ce schéma de jeu qui avait sorti les hommes d’Aliou Cissé du piège burkinabé avec la paire Nampalys-Kouyaté devant la défense, soutenue par la ligne de trois composée de Gana Gueye-Sadio Mané-Bamba Dieng. Devant, il y avait Famara Diédhiou.

Face à l’Equateur en Coupe du monde, les Lions s’étaient alignés dans le même système de jeu avec au bout une victoire (2-1). La double sentinelle pour cette rencontre était composée du duo Pape Gueye-Pathé Ciss devant la défense, soutenue par la ligne de trois composée alors par Ismaïla Sarr-Gana Gueye-Iliman Ndiaye. A la pointe, Boulaye Dia avait le rôle de fixer la défense équatorienne. A la fin, les Lions avaient assuré la victoire (2-1).

Enfin, lors de sa troisième sortie au Mondial face au Cameroun, où il était contraint de jouer sans Neymar comme ce sera le cas ce mardi soir, le Brésil avait essuyé un revers contre les Lions Indomptables (0-1) qui avaient évolué en 4-2-3-1. La Seleçao peine face à ce schéma de jeu. Serait-ce la bonne formule pour venir à bout du Brésil, ce mardi, au Stade José Alvalade ? Réponse ce soir !

Onze probable des Lions :

Alfred Gomis – Koulibaly – Abdou Diallo – Jakobs – Sabaly – Pathé Ciss – Nampalys Mendy – Idrissa Gueye – Sadio Mané – Ismaïla Sarr – Habib Diallo.

