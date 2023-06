En conférence de presse d’après match, Aliou Cissé a encensé ses joueurs qui ont signé une victoire historique devant le Brésil (2-4).

Les Lions ont sorti le grand jeu. Vainqueur 2-4 ce mardi contre le Brésil, le Sénégal a réalisé une performance exceptionnelle et inédite face aux quintuples champions du monde. Malgré un début de match poussif, la bande à Sadio Mané a révélé le défi pour s’offrir un succès historique grâce à leur abnégation et leur détermination.

« On est satisfait et très fier de cette grosse performance. Ça fait dix jours qu’on est ensemble à travailler notre stratégie et nos phases de jeu. Je suis vraiment très fier des garçons. C’est un match de fin de saison mais vous avez vu la débauche d’énergie et la détermination pour gagner et faire plaisir le peuple sénégalais (…) Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, quand ils sont concentrés, on est difficile à manœuvrer » confie t’il.

Par ailleurs Aliou Cissé souligne la mauvaise entame de match de ses hommes qui sont passés tout proche de la correction dans les premières minutes de la partie.

« Ce fut quand même un match compliqué. La preuve on a pris un but dès les dix premières minutes. Ils nous ont un petit peu faire tourner avec leur possession de balle avant de marquer. Mais on est restés dans le match et on a gratté des ballons importants au milieu de terrain. Avec la percussion de nos trois attaquants, on a pu leur faire très mal. On a fait une grosse performance tactique ce soir et je suis très fier de mes joueurs »

