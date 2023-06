Satisfait de la victoire historique du Sénégal sur le Brésil (2-4), Aliou Cissé en a profité pour inviter les autres grandes nations de football à venir jouer contre le Sénégal.

Selon le « El Tactico », ce type d’oppositions contre les grosses nations de football doit se tenir plus souvent pour permettre au Sénégal de franchir un palier et de réduire le gap qui le sépare de ces top équipes nationales.

« Ça fait un bon bout de temps que je le dis. Depuis 2018 je dis que la marge de progression de cette équipe est à ce niveau là avec les grandes nations de football. Beaucoup disaient que ce match contre le Brésil était un match à risque mais ce n’est pas pour ça qu’on ne doit pas le prendre. On s’est hissé à leur niveau et par moment même on a surclassé cette équipe Brésilienne. J’espère qu’on aura d’autres matchs de ce genre mais cette fois chez nous à Dakar. On a besoin de recevoir le Brésil à Dakar et on les invite à venir découvrir la terre mère, l’Afrique, le Sénégal. On invite bien sûr les autres équipes comme l’Argentine » a t’il lancé.

Wiwsport.com