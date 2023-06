En conférence de presse, le sélectionneur national a abordé les cas Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye qui n’ont pas beaucoup joué lors de cette fenêtre internationale.

Moins utilisés que d’habitude, les tauliers Idrissa Gueye et Cheikhou Kouyaté ont t’il régressé dans la hiérarchie des milieux de terrain en équipe nationale du Sénégal? Le joueur d’Everton n’a eu que quelques minutes samedi contre au Bénin alors que celui de Nottingham Forest a du attendre le match de ce mardi face au Brésil pour bénéficier lui aussi de quelques minutes. Interpellé sur la question, Aliou a expliqué que ces deux rencontres ont permis de voir d’autres joueurs qui postulent à une place sur la liste finale pour la Coupe d’Afrique des Nations.

« Kouyaté je le connais, depuis 2012 je suis avec lui. Gana je connais aussi ses qualités, il a 100 sélections et n’a pas grand chose à prouver dans cette sélection. Ce sont des garçons avec qui je chemine depuis dix ans. Mais je tenais à cœur de voir d’autres garçons comme Pathé Ciss, Pape Gueye qui a fait une très bonne saison mais aussi des garçons comme Nampalys ou Krepin. Il y’a des garçons qui se sont montrés sur ces deux matchs là et c’est ce que j’avais dit. Ces rencontres doivent nous permettre de mettre en jeu d’autres stratégies, de voir d’autres joueurs et de donner du temps de jeu. C’est deux matchs sont une préparation pour la liste finale pour la CAN. Mais il faut aussi dire qu’aujourd’hui le groupe s’est étoffé et il y’a des garçons qui ont marqué des points » a t’il déclaré.

Wiwsport.com