Nous vous annoncions les intérêts de l’AS Monaco pour Edouard Mendy depuis quelques semaines. Mais, à l’en croire les dernières informations, le portier champion d’Afrique devrait poursuivre sa carrière loin du continent européen. Edou s’est mis d’accord avec Al Ahli et est en passe de rejoindre le club saoudien.

Selon Fabrizio Romano, le Sénégalais va signer un contrat de trois ans avec le club de l’Arabie Saoudite. La durée du contrat que va parapher le portier des Lions est de 3 ans. L’opération est dans ses dernières étapes et l’officialisation ne devrait pas tarder. A suivre… !

🚨🇸🇦 Understand Edouard Mendy has now agreed personal terms with Saudi side Al Ahli — contract will be valid until June 2026.

Negotiations at final stages for Senegal goalkeeper to join Saudi league from Chelsea on permanent deal. 🔵 #CFC

Here we go soon! pic.twitter.com/qIdSEP2eGq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023