Le combat devant opposer Balla Gaye à Eumeu Sène a été reporté à une date ultérieure. Le manager du lutteur de Guédiawaye avait déposé. Un certificat médical pour montrer que son protégé ne sera pas disponible pour défier son adversaire le 30 juillet. Le promoteur, Makane Mbengue parle sur ce report.

Les amateurs de la lutte attendront certainement la saison prochaine pour assister au fameux duel entre Balla Gaye et Eumeu Sène. Balla Gaye 2 qui avait déjà perdu et lutté cette saison contre Boy Niang 2 le 1er janvier 2023.Il dit avoir une blessure et déclare inapte pour la date du 30 juillet.

Une décision que Makane Mbengue comprend. « Le sport et la blessure cohabitent ensemble, Balla Gaye 2 n’est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier à avoir des blessures et déposer un certificat d’inaptitude. On rend grâce à Dieu car il est au contrôle de tout et c’est comme ça que le tout puissant a voulu les choses. On prie qu’il se soigne, se rétablisse en paix et qu’il nous revienne en force. Nous savons à quel point ce combat est important pour lui. Personne n’aime ce combat plus que Balla alors il faut accepter les choses telles qu’elles sont. Balla c’est un professionnel et ceux qui le connaissent savent qu’il est un travailleur. Le médical qu’il a déposé montre qu’il tient beaucoup à ce combat », a expliqué le fils Gaston Mbengue.

Pour ce qui est d’Eumeu Sène, le promoteur a tenu à l’encourager. « Eumeu Sène, je compatis à sa déception, il était à fond dans la préparation de cette affiche et c’est normal qu’on pense à lui. Il aurait aimé que ce combat ait lieu et faire vibrer le stade. Mais il doit l’accepter car c’est la volonté de Dieu. Les deux lutteurs méritent tous notre compatie. Balla Gaye n’a pas choisi d’être blessé, si tout dépendait de lui il allait lutter le 30 juillet », a estimé Makane Mbengue.

Il y avait déjà eu beaucoup de combats cette saison avec notamment, le choc entre Balla Gaye et Boy Niang 2 en début de l’année. Mais monsieur Mbengue pense que le combat reporté aurait pu être le combat de la saison. « On s’excuse auprès des amateurs car ils attendaient avec impatience ce duel. Ce combat aurait pu être le meilleur combat de la saison, parce que les deux lutteurs se connaissent bien et ils ont leur vécu dans la lutte. Mais on vous promet de revenir prochainement », a déclaré Makane Mbengue.

wiwsport.com avec Sunu Lamb