Le Sénégal, vainqueur de la première édition des Jeux de la plage en 2019, compte bien défendre son titre dans quelques jours en Tunisie. Le capitaine des Lions a réagi au micro de Wiwsport.

Favori dans toutes les compétitions en Afrique, le Sénégal compte bien garder son statut lors des Jeux africains de la plage a Hammamet (Tunisie). Logés dans le groupe A, les Lions joueront leurs matchs du 27 au 29. Pour le capitaine des Lions, il faut gagner tous les matchs. « La Tanzanie et le Madagascar sont des adversaires connus. Seul le Kenya nous est inconnu, on va le dire comme ça pour n’avoir jamais joué avec cette équipe. Ce seront des matchs très disputés, on ne va pas minimiser les équipes, on va se concentrer du début à la fin. Ce ne sera pas facile parce que les premiers de chaque poule vont jouer la finale. Tous les matchs seront importants pour nous, il ne faut pas perdre alors. Et le Sénégal est toujours l’équipe à battre en Afrique » a déclaré Al Seyni Ndiaye.

En regroupement fermé à Toubab Dialao, le Sénégal qui enchaine les trophées, ne joue pas souvent de matchs en dehors des compétitions. « Cela fait 8 mois qu’on n’a pas joué le moindre match, depuis notre finale en Coupe d’Afrique. Au début, il y aura un manque d’automatismes des joueurs. Au fur et à mesure qu’on jouera, on fera de notre mieux. Notre objectif est de défendre notre titre parce que nous étions champions en 2019 au Cap-Vert ».

Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers joueront leur premier match mardi 27 juin à 18h30 face au Kenya.

wiwsport.com