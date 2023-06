Mbour Petite Côte et Ajel de Rufisque se sont quittés sur un score nul et vierge dans le cadre de la 23e journée de ligue 2.

Le titre se rapproche de plus en plus pour le club de l’Ajel de Rufisque. Malgré un partage de points ce lundi en match clôture de la 23e journée face à Mbour PC, les rouges et blancs occupent toujours la première place du classement avec 40 points puisque son poursuivant US Ouakam (37 points) n’a pas fait mieux qu’un nul dimanche.

De son côté Mbour PC maintien sa place hors de la zone rouge avec deux points d’avance sur le premier relégable Keur Madior battu samedi sur la plus petite des marges par Thiès FC.

Wiwsport.com