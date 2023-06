Ce week-end, Diisso et le DUC se sont imposés respectivement devant ISEG Sport (24-16) et Golf HBC (33-25). Les deux vainqueurs ont consolidé leurs 2ème et 3ème places, tandis que les vaincus se sont compliqué la tâche dans la course au maintien.

Bien que le leader Diamono (1er, 24 pts+49) n’ait pas joué ce week-end, son dauphin, Diisso, pouvait revenir provisoirement à 2 points s’il s’imposait devant l’ISEG Sport en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge. Dans ce choc entre les deux dernières équipes championnes du Sénégal, les étudiantes de l’ISEG, conscientes de leur tâche, vaillantes mais en infériorité sur le plan effectif avec seulement 10 joueuses présentes, n’ont pas pu résister face à l’armada de Diisso, pourtant amputée de son maitre à jouer Bineta Cissé.

Alors qu’elles menaient au score à la mi-temps (12-10), les partenaires de Maimouna Gueye (5 buts) et Marième Diene (4 buts) ont cédé en seconde période face aux velléités d’Aïssatou Mané, la meilleure marqueuse (9 buts), Marième Ly (6 buts) et Maimouna Diouf (4 buts). Avec ce succès, Diisso (2ème, 22 pts+23) revient provisoirement à 2 points de Diamono (1er, 24 points+49) qui doit rencontrer l’Olympique de Diourbel. Pour l’ISEG (6ème, 15 pts-36), il est temps de sortir le bleu de chauffe.

Ce dimanche pour le compte du second match de la journée, le DUC s’est opposé au Golf, pas bien loti dans le classement. Victorieuses lors du match aller (30-25), les étudiantes comptaient confirmer devant leurs adversaires pour consolider leur 3ème place. Une première période tonitruante, malgré une bonne Murielle Diogba dans les buts adverses, a permis aux protégées du trio Cherif Tall-Habib Gueye-Youssou Sangharé d’avoir une avance très confortable de 14 points à la pause (20-6).

Portées par la très efficace et régulière Absatou Ciss (6 buts), bien secondée par Madina Diallo (6 buts), Coumba Sy Diakhaté (5 buts), Oumy Dione et Safiétou Diatta, créditées de 5 et 4 réalisations, les étudiantes ont réussi leur meilleure première période de la saison. En seconde période, les Golfoises ont sonné la révolte pour faire une meilleure impression, gagnant ce deuxième acte par 19 à 13, mais les dés étaient pipés depuis leur passif de 14 buts de la première mi-temps.

Golf (5ème, 15 pts-29) a finalement perdu de 8 points (33-25) et doit se ressaisir à 5 journées de la fin, tandis que le DUC (3ème, 20 pts+20) a consolidé sa troisième place et peut encore croire au miracle.

wiwsport.com avec Xalima