Poussés vers la sortie à Chelsea, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly semblent très sensibles à l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite. Mais en cas d’exil dans le Golfe, les deux internationaux sénégalais risquent-ils d’écrire en pointillé leur avenir en Equipe Nationale ?

Le football va si vite. Il y a deux ans, le nom d’Edouard Mendy était sur toutes les lèvres, à juste titre. Le portier sénégalais venait d’être sacré champion d’Europe avec Chelsea, couronnant ainsi un parcours semé d’embûches pour un joueur qui, jusqu’à l’âge de 24 ans, n’avait pas encore signé de contrat professionnel. Quelques mois plus tard, il devenait de nouveau champion, en remportant la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, et avec Kalidou Koulibaly comme capitaine et un des tous meilleurs défenseurs centraux de la planète.

Mais voilà, aujourd’hui, l’avenir des deux joueurs – qui sont emmenés à devenir coéquipiers à Chelsea depuis l’été 2022, est en suspense. Si le portier, après deux brillantes saisons, a perdu sa place de titulaire au profit de Kepa Arrizabalaga, le défenseur, parti de Naples en légende, n’a pas réussi à s’imposer dans le club londonien. Conséquence, ils sont appelés à plier bagages, dès cet été. Mais alors que l’AS Monaco et l’Inter Milan cherchaient respectivement à les recruter, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly semblent décidés à traverser le désert.

En effet, depuis maintenant plusieurs jours, les rumeurs envoient avec insistance les deux joueurs en Arabie Saoudite. L’ancien portier du Stade Rennais aurait trouvé un accord pour rejoindre Al Ahli, jusqu’en juin 2026, alors que l’ancien défenseur de Naples et de Genk se rapprocherait d’Al Hilal. Un tel exil – s’il venait à se concrétiser -, même dans un Championnat qui a recruté Cristiano Ronaldo (38 ans) et Karim Benzema (35 ans), peut étonner pour deux footballeurs qui, respectivement âgés de 31 et 32 ans, pourraient faire fi à leurs ambitions avec les Lions.

Mendy, déjà devancé en sélection ?

Avec Chelsea, Mendy a vécu une saison très compliquée, ne disputant que 12 matchs toutes compétitions confondues. De plus, ses dernières prestations en Equipe Nationale du Sénégal, notamment lors de la Coupe du Monde au Qatar, ont complètement été en deçà des attentes. Logiquement donc, Aliou Cissé s’est passé de lui pour disputer la cinquième journée des qualifications à la CAN, face au Bénin, et le match amical contre le Brésil. En revanche, Koulibaly, malgré avoir épousé la méforme, est bien présent pour ce rassemblement.

Pour Edou, Cissé Cissé s’est voulu être assez lucide. « Les réalités d’aujourd’hui font qu’il revient de blessure et cette année était compliquée. En amont, on a discuté et on a été d’accord que la meilleure manière de l’aider, c’est de rester en famille et se préparer pour la saison prochaine. Et il pourra revenir encore plus fort. En tout cas, il a tout mon soutien, ma confiance et je prie pour lui que rapidement il trouve un club et qu’on puisse retrouver le Edouard Mendy qu’on connaissait », expliquait le sélectionneur lors d’une conférence de presse tenue le 9 juin dernier.

Mais personne n’est dupe, Aliou Cissé a forcément fait son petit calcul. Derrière Edouard Mendy, il y a aussi Alfred Gomis, Seny Dieng et Mory Diaw, beaucoup plus performants cette saison. En revanche, cela peut faire moins de discussion avec Kalidou Koulibaly qui n’a pas été si mauvais sur ses derniers matchs. Toutefois, force est de constater qu’il y a aussi de la concurrence en défense centrale. Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté ou même Formose Mendy, pour ne citer que ceux qui sont actuellement présents, n’attendent que leurs chances.

« Ceux qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables »

S’ils venaient à rejoindre officiellement l’Arabie Saoudite, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly s’affronteraient contre des adversaires de renoms. On a déjà parlé de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. Riyad Mahrez et Ngolo Kanté pourraient également rejoindre la Saudi Professional League. Prochainement, on pourrait donc avoir l’impression d’être face à un match de Ligue des Champions européenne au cours de certaines rencontres du championnat d’élite saoudienne. Mais malgré tout, cette destination renvoie à l’idée d’une régression sportive.

« Je reste sur ma philosophie, ceux qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables ». En septembre 2019, alors que Kara Mbodj et Alfred Ndiaye signaient au Qatar et en Arabie Saoudite, le sélectionneur actuel des Lions les avait zappés dans une liste de 23 joueurs, invalidant directement leur départ dans le Golfe. Et à l’exception d’un certain Clément Diop, à l’époque en Major League Soccer (Etats-Unis), et Pape Ousmane Sakho (Tanzanie), Aliou Cissé a très souvent sifflé un non catégorique à ces joueurs évoluant hors du Vieux Continent.

Néanmoins, si El Tactico a autant forcé à se passer de Kara Mbodji, Alfred Ndiaye voire même Pape Aliou Ndiaye, c’est parce ces derniers ne semblaient plus indiscutables dans les rangs des Lions. À l’heure actuelle, Kalidou Koulibaly, en particulier, semble disposer du statut de taulier. Pour preuve, c’est encore lui le capitaine. Dans la hiérarchie dans l’axe central, le toujours défenseur de Chelsea est encore indubitablement devant. Cela peut aussi être le cas avec Edouard Mendy qui pourrait n’avoir besoin que du temps de jeu conséquent. Alors, participeraient-ils à un changement d’opinion d’Aliou Cissé à l’égard des joueurs qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ? Attendons…

