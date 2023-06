Lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le match opposant les Guépards du Bénin aux Lions du Sénégal, joué samedi à Cotonou, a été tragiquement marqué par le décès de « supporters ».

Dimanche soir, suite au match entre le Bénin, pays organisateur, et les champions d’Afrique, le Sénégal, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui s’est soldé par un match nul d’un but partout (1-1), la Fédération béninoise de football a publié un communiqué pour « confirmer » les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux : des décès auraient été constatés lors de cette rencontre, samedi soir au Stade l’Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou.

L’instance a déclaré avec une grande tristesse qu’elle a appris le décès de supporters, sans préciser le nombre ou les circonstances de l’incident. Dans le même temps, la FBF souhaite un prompt rétablissement aux autres supporters blessés qui sont toujours hospitalisés.