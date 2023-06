Ayant souvent laissé sur le quai des joueurs qui carburent en club sur le plan statistique, Aliou Cissé a expliqué que les chiffres ne sont pas un critère déterminant pour la sélection d’un joueur en équipe nationale.

Aliou Cissé se base t’il sur les statistiques pour sélectionner un joueur? Voilà une question qui a été posé au sélectionneur national en conférence de presse de veille de match contre le Brésil. Pour l’ancien capitaine de la génération 2002, une bonne sélection n’est pas toujours une addition de talents où les statistiques sont mis en avant. Mais il s’agit de trouver le juste milieu afin de concocter un groupe uni pour aller à l’assaut des objectifs fixés.

« Les statistiques ? c’est très important mais dans un groupe de performance ce n’est pas que les statistiques qui comptent. Il y’a aussi le social et d’autres arguments. Pour gagner au football le plus important c’est d’avoir le meilleur groupe possible capable d’aller le plus loin possible. Tout ne peut pas se résumer à la statistique, il y’a d’autres éléments qui sont très importants pour un entraineur comme le savoir vivre et le virve ensemble qu’il faut cultiver. Dans un groupe quand on s’aime et quand on arrive à partager des valeurs va très loin. Mais s’il y’a de la jalousie ou quand on se complique la tâche, c’est difficile de gagner » a t’il fait savoir

