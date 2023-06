Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match amical face au Brésil, le sélectionneur du Sénégal s’est longuement exprimé sur le racisme.

Aliou Cissé sur le racisme :

« C’est malheureux de voir encore ces genres d’attitudes et de comportements dans les stades au 21e siècle, en 2023. Mais en réalité, moi, j’ai une autre façon de vivre ma négritude. Je sais qui je suis, d’où je viens et qui sont mes ancêtres. Je connais mon histoire. Aujourd’hui, ça ne me touche pas que 42 000 imbéciles fassent des cris de singes. Je suis fier d’être noir. Il n’y a rien qui peut me toucher dans ça. Et c’est cet exemple là que j’ai envie de donner à tous ces jeunes, à Vinicius, Kalidou Koulibaly ou Mouctar Diakhaby.

Je suis ce qui se passe en Italie ou ailleurs. Moi, j’ai une façon spéciale de vivre ma négritude. Dans ma façon de vivre, ça ne peut pas me déstabiliser d’entendre deux ou trois mecs en train de faire des cris de singes. Nous avons tous était victime de ça à un moment donné dans notre vie, mais ça nous a pas empêché d’avancer. Il y a encore beaucoup plus grave qu’un problème de couleur de peau ou cette discrimination sociale et économique. »

wiwsport.com