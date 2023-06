En conférence de presse d’avant match contre le Brésil, Aliou Cissé a souligné l’interchangeabilité de ses défenseurs qui pour lui est un avantage certain pour l’équipe.

Face au Bénin samedi dernier (1-1), Aliou Cissé avait aligné une défense inédite avec un axe central composé par Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Pour faire face à l’armada offensif du Brésil, Aliou Cissé n’a pas révélé la paire axiale qui va débuter même s’il a souligné qu’il appréciait la polyvalence de ses défenseurs.

« On a pris 4 défenseurs, deux défenseurs axe droits et deux axes gauches. Moussa Niakhaté et Abdou Diallo peuvent tous deux jouer comme axe central mais aussi comme arrière gauche. C’est un avantage qu’on a avec cette polyvalence là. Ce qui fait que je peux même les faire jouer tous les deux ensemble en utilisant Niakhaté comme axe gauche et Abdou Diallo comme arrière gauche comme il l’a fait lors de la coupe du monde. On a plusieurs options dans notre équipe et c’est pour ça que ces matchs amicaux sont importants. C’est le moment de tenter des choses car des matchs décisifs vont arriver plus tard avec les éliminatoires de la Coupe du monde » a t’il indiqué

Wiwsport.com