Pape Matar Sarr au poste de numéro 8 éventuellement dans un milieu à trois. Voilà où veut le voir son nouvel entraîneur à Tottenham Ange Postecoglou selon The Spurs Watch. Utilisé dans plusieurs positions du milieu de terrain et même en tant qu’ailier lorsqu’il évoluait sous les couleurs du FC Metz, le jeune joueur sénégalais a été confronté à une rude concurrence pour sa première saison avec les Spurs. Derrière Pierre Émile Højberg et Olivier Skipp dans la hiérarchie des milieux de terrain, Pape Matar Sarr qui n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison pourrait bénéficier d’un changement de système de jeu pour gagner plus de temps de jeu à ce poste de numéro 8.

En effet, là où les prédécesseurs de l’entraîneur australien misait sur un dispositif à deux milieu de terrain avec des pistons sur les côtés, Ange Postecoglou devrait faire jouer son équipe en 4-3-3 comme il le faisait si souvent avec le Celtic Glasgow. Les matchs de pré-saison devront nous édifier sur l’idée de jeu des Spurs et le rôle que devrait occuper Pape Matar Sarr au sein de l’équipe sur la prochaine exercice 2023-2024.

(🟢) Ange Postecoglou will have a good look at Pape Matar Sarr during pre-season to see just how effective he can be in the number 8 role.@AlasdairGold pic.twitter.com/Nn3GSZsIjg

— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) June 18, 2023