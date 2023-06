La moitié du chemin est parcouru pour Al-Hilal. Désireux de signer Kalidou Koulibaly cet été, le club de Saudi Pro League a trouvé un accord avec l’international défenseur sénégalais 31 ans. En effet selon le journaliste Ekrem Konour le joueur et le club se sont mis d’accord sur les conditions personnelles d’un transfert.

Ce qui veut dire qu’ Al-Hilal devra maintenant négocier avec Chelsea pour savoir le montant d’indemnité de transfert à payer aux Blues afin de s’attacher les services de l’ex napolitain. Pour rappel Kalidou Koulibaly est arrivé en début de saison dernière du côté de Stamford bridge pour 38 millions d’euros en provence de Napoli. Il est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2026.

