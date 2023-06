Le feuilleton Kalidou Koulibaly se poursuit. Après avoir trouvé un accord personnel sur les conditions avec le joueur (trois ans de contrat avec un salaire de 30 millions d’euros/an) , Al-Hilal est en train de négocier avec Chelsea pour s’attacher les services du défenseur sénégalais de 31 ans sous contrat jusqu’en 2026.

En effet selon le journaliste Fabrizio Romano, le club soaudien a fait une première offre d’environ 30 millions d’euros au club londonien qui poursuivra les négociations avec Al-Hilal dans les jours à venir. L’Inter Milan qui avait demandé le prêt de Koulibaly semble désormais être hors course pour s’offrir le Champion d’Afrique.

