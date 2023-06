Interrompue depuis deux semaines, la Ligue 1 sénégalaise a repris ses droits aujourd’hui. C’était pour le compte de la 22ème journée. A Ziguinchor, il y avait un choc entre le Casa Sports et le TFC. Un match qui a tourné en faveur des ziguinchorois qui se sont imposés (2-0).

C’était le deuxième match de suite entre les deux équipes. Après la victoire du TFC en coupe de la ligue à Rufisque, les deux équipes se retrouvent à Ziguinchor cette fois-ci pour le compte du championnat. Un match très important que les ziguinchorois ont bien négocié. Dès l’entame de la rencontre, le Casa Sports, se montre offensif. Les hommes d’Ansou Diédhiou très entreprenant vont rapidement être récompensés. A la 8ème minute, le Casa Sports ouvre le score grâce à Jean Gomis (1-0). Les rufisquois peu créatif ne vont pas réussir à revenir au score. Le résultat reste inchangé à la mi-temps (1-0).

La seconde période va débuter comme la première. Le Casa Sports revient avec de meilleures intentions. Les ziguinchorois continuent sur leur lancée. Et à la 65ème minute, le Casa Sports creuse le score (2-0) sur une aile de pigeon de Mouctar Diallo. Le Casa Sports très solide défensivement, va conserver son avantage. Les ziguinchorois ne vont pas encaisser de but et au bout, ils s’imposent (2-0). Une victoire qui permet au Casa Sports de conserver sa place dans le podium et peut continuer à espérer pour le titre.

➡️Ligue 1

⏯️ Casa Sports 2-0 Teungueth

🕦 FIN Rencontre maîtrisée et dominée du début à la fin avec une bonne discipline tactique mise en place par notre entraîneur Ansou Diadhiou qui a pu voir ses hommes mettre en place son travail établi à l’entraînement. Nos félicitations… — Casa Sports (@CasaSportsSC) June 18, 2023

