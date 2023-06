La 22ème journée de ligue 1 s’est déroulée aujourd’hui. Génération Foot faisait face au Guédiawaye FC. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des académiciens qui s’imposent (2-1).

Génération Foot continue sur sa lancée. Le club de Toubab Dialaw enchaine une 8ème victoire consécutive en championnat grâce à son succès (2-1) contre GFC. Cette rencontre de la 22ème journée était âprement disputée. Les académiciens leader du championnat à l’entame de la rencontre, étaient déterminés à conserver leur place. De ce fait, ils ont commencé le match de la meilleure des manières, en mettant de l’intensité. Une belle entame de match qui va leur permettre d’ouvrir rapidement le score. A la 7ème minute, Jean Diouf marque le premier but du match (1-0) pour Génération Foot. Malgré l’ouverture du score, Génération continue sur sa dynamique. Mais au fur et à mesure que le match avance, Guédiawaye commence à sortir sa tête de l’eau. Un sursaut insuffisant pour revenir au score. A la pause c’est Génération Foot qui mène (1-0).

De retour des vestiaires, Guédiawaye part à l’attaque. GFC se procure des occasions. Et dès la 55ème minute de jeu, Guédiawaye revient au score (1-1). Assane Diatta égalise et remet es compteurs à zéro. Cette égalisation va réveiller un Génération Foot peu entreprenant depuis la reprise de la seconde période. Les académiciens vont commencer à attaquer, sans grande réussite. Ce qui pousse le coach de Génération Foot à faire des changements dans le front de l’attaque. Des remplaçants qui vont être décisifs. En effet à deux minutes de la fin du match, Génération Foot reprend l’avantage (2-1). Idrissa Gueye, le remplaçant, marque le but victorieux. Avec cette victoire, Génération Foot garde sa place de leader du championnat avec 44 points.

Fin | C’est fini à Deni. GF s’impose 2-1 devant @fc_guediawaye grâce à des buts de Jean Louis B Diouf et Idrissa Gueye. Plus de détails au https://t.co/n3GmvURr92 2️⃣-1️⃣ #GFGFC#TeamGF pic.twitter.com/xfcQfDbB9d — Académie Génération Foot – Sénégal (@GFoot_Senegal) June 18, 2023

