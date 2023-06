Un de ces nombreux joueurs ayant bénéficié du turnover d’Aliou Cissé face au Bénin, Formose Mendy ne s’est pas caché sur le terrain. Le jeune arrière droit d’Amiens poursuit sa belle progression et peut légitiment déjà s’estimer comme la doublure de Youssouf Sabaly.

Le chemin de Formose Mendy en Equipe Nationale A du Sénégal a commencé sous le signe d’un rêve, celui d’avoir seulement 19 ans et de s’installer sur le banc des remplaçants au Stade Lat-Dior de Thiès pour assister à la victoire de ses nouveaux partenaires face à la Guinée-Bissau (2-0), le 11 novembre 2020, lors d’un match de qualification à la CAN 2021. Après ce petit privilège, l’actuel joueur d’Amiens aura attendu pratiquement deux ans pour revenir et connaître sa première cape en sélection, lors de la victoire (2-0) en amical contre la Bolivie, le 24 septembre dernier.

Formose Mendy ne se cache pas

Lors de ce rassemblement en vue de préparer la Coupe du Monde, le nom de Formose Mendy n’a pas été sur toutes les lèvres, et pourtant l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Academy avait marqué des points, notamment face à l’Iran, en dépit du match nul frustrant (1-1). Sur le banc des remplaçants tout au long de la Coupe du Monde, et après 24 minutes disputées lors de la double confrontation face au Mozambique, en mars dernier, Mendy savait forcément, au moins d’apprendre la nouvelle de sa titularisation, qu’il avait une belle carte à jouer contre le Bénin.

Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 22 ans ne s’est pas perdu sur la pelouse du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kerekou de Cotonou. Au contraire, il a pu dévoiler toute sa panoplie en disputant l’intégralité de la partie face aux Guépards. Logiquement aligné au poste de latéral droit, Formose s’est laissé voir (56 ballons touchés), se montrant presque infranchissable dans son couloir sur les taches défensives (4 dégagements, 4 tacles, 12 duels remportés sur 13, 1 interception). Comme quoi, l’ancien joueur du Club Brugge est géant sur la défensive.

Autre atout : la polyvalence

Il n’a pas été le plus entreprenant sur les phases offensives. Toutefois, force est de constater qu’il a joué sans complexe sur les passes (28 passes réussies sur 34) pour apporter de la profondeur, et a été précieux dans le jeu court et le jeu long. Du haut de ses vingt-et-deux ans, Formose Mendy dispose d’un profil considérable. Vu par la plupart des Sénégalais comme latéral droit, il est pourtant formé comme défenseur central. Et pour avoir brillé à ce poste à de nombreuses reprises en club, l’Amiénois n’aura sans doute aucun souci à donner là-bas un coup de main avec les Lions.

Egalement, jouer dans une défense à trois ne lui ferait pas de problèmes. Depuis son arrivée à Amiens, c’est dans cette position que le joueur s’épanouie le plus. Mais au regard du peu de réservoir qu’Aliou Cissé dispose au poste de latéral droit, celui qui compte désormais quatre sélections devrait être assimilé à ce poste. Youssouf Sabaly est incontournable. Mais sachant la fragilité du joueur du Real Betis Balompié, Formose Mendy a gagné le droit de se considérer comme un élément à part entière dans l’effectif d’Aliou Cissé. Toutefois, il ne faudra pas qu’il repose sur ses lauriers.

wiwsport.com