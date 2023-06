Deuxième du championnat, Diambars devait gagner afin de suivre la cadence de Génération Foot. L’équipe de Saly s’est largement imposée contre l’AS Douanes (3-0).

Après sa défaite à Diourbel face à la Sonacos lors de la 21ème journée (0-1), Diambars s’est parfaitement relancé ce dimanche pour le compte de la 22ème journée du championnat sénégalais. Recevant l’AS Douanes au stade Fodé Wade, les académiciens ont fait le travail. Face à une équipe de Douanes qui lutte pour son maintien, Diambars n’a pas eu la tâche facile en début de match. Les douaniers ont mis de l’intensité dans les duels. Les académiciens ont eu du mal à trouver faille. Le bloc de Douanes était bien en place. Diambars va insister mais va buter sur une bonne défense. Le score ne va pas bouger. Les deux équipes retournent aux vestiaires avec un score nul (0-0).

La seconde période aura un scénario différent. Les douaniers vont être cueillis à froid. Dès la 46ème minute, Diambars ouvre le score (1-0). Les académiciens réussissent à faire sauter le verrou douanier et se rendent le match facile. Le deuxième but ne va pas tarder. Il intervient à la 53ème minute (2-0). La défense de l’AS Douanes s’effondre en moins de dix minutes. Malmenés, les douaniers vont, sans grande réussite, essayer de sortir pour de revenir au score. Ils seront freinés dans leurs ardeurs par le troisième but de Diambars à la 69ème minute (3-0). Les visiteurs n’ont jamais su revenir au score. Score final (3-0) en faveur de Diambars.

Ce résultat permet à Diambars de suivre le rythme imposé par Génération Foot, leader du championnat. Les académiciens restent ainsi dans la course pour le titre. Douanes de son côté reste à une longueur de la zone rouge à cause de cette défaite.

wiwsport.com