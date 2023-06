Avant le Brésil en amical, les Lions doivent battre le Bénin samedi soir à Cotonou (19h00 GMT), dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations.

On a beaucoup parlé du Brésil, mais finalement très peu du Bénin, adversaire du Sénégal en marge de la cinquième journée des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une équipe connue et qui réussit généralement aux Lions (six victoires et un match nul en sept confrontations). Toutefois, il faut se méfier des Guépards qui, après s’être passés de la deuxième place de ce groupe L à la faveur de leur victoire sur tapis vert face au Rwanda, ne veulent plus perdre le fil.

D’ailleurs, le match aller au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio doit interpeller la bande à Kalidou Koulibaly. Même s’ils ont perdu sur le score de 3 buts à 1, les Béninois étaient parvenus à mettre quelques petits doutes dans les rangs des Lions. Il faut dire aussi qu’une victoire en terres béninoises permettrait au Sénégal de poursuivre son incroyable série d’invincibilité en qualifications pour la Coupe d’Afrique, où une dernière défaite pour les champions d’Afrique remonte en 2014.

Pas d’inquiétudes pour les supporters de l’Equipe Nationale. Si la confrontation face à Casemiro, Vinicius Junior et autres Rodrygo focalise logiquement l’attention médiatique, le sélectionneur et ses joueurs ne cessent de veiller au grain depuis l’entame de ce rassemblement et n’oublient pas qu’avant ce match amical tant attendu face à l’actuel troisième du classement FIFA mondial, il y a ce Bénin-Sénégal qui a tout son importance aussi pour les joueurs généralement moins utilisés.

Pour mieux préparer le Brésil, Aliou Cissé semble décidé à chambouler ses plans habituels. El Tactico estime que le coup vaut d’être tenté face au Bénin, tout comme il pense sans doute que Mory Diaw, Formose Mendy et Nicolas Jackson, qui sont arrivés de leur club en grande forme, méritent d’avoir leur grande chance. Il n’y aurait donc pas de surprise de voir le portier de Clermont connaître sa première sélection et l’attaquant de Villarreal débuter comme titulaire pour la première fois…

wiwsport.com