Déjà qualifié pour la CAN 2023, le Sénégal a été tenu en échec par l’équipe du Bénin sur le score de 1-1 ce samedi.

Avec un onze de départ remanié mais compétitif, l’équipe nationale du Sénégal a mal négocié son match face au Bénin comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Sur la pelouse « impraticable » du stade de l’amitié du Général Mathieu Kèrékou, Sadio Mané et ses coéquipiers ont eu toutes les peines du monde pour dérouler correctement leur jeu dans les premières minutes de la rencontre. Mais les champions d’Afrique vont tout de même pousser pour faire sauter le verrou. Après le quart d’heure de jeu, Ismaila Sarr touche la barre transversale après un tir puissant à l’entrée de la surface de réparation. Une première alerte pour les hommes de Gernot Rohr. Quelques minutes plus tard, Ismaila Sarr encore lui va se jouer de son vis à vis sur le flanc gauche de la défense avant de centrer pour Abdou Diallo qui rate complètement le cadre. Mais la décision va se faire à la 43e minute par l’intermédiaire d’Abdoulaye Seck. Le défenseur du Maccabi Haïfa va pousser au fond des filets un centre de Sadio Mané dévié de la tête par Nicolas Jakson (0-1).

Au retour des vestiaires, le match reprend sur le même tempo. Le Sénégal domine toujours mais sans pour autant être tranchant. Une manque d’efficacité que les Lions vont payer à la 78e minute. Sur une frappe monumentale de l’extérieur de la surface de réparation, Rachid Moumini bat Seyni Dieng qui ne peut que constater les dégâts. Les Guépards reviennent au score contre le cours du jeu et réveillent le public du stade Mathieu Kèrékou.

Peut être déjà la tête au Brésil (futur adversaire en amical mardi), le Sénégal concéde le nul (1-1) et fait son premier faux pas dans ses qualifications pour la CAN. De son côté le Bénin qui reste dernier du groupe avec 3 points garde ses chances pour décrocher une qualification à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais il faudra prier pour un résultat nul entre le Mozambique et le Rwanda, les autres membres du groupe qui s’affrontent ce dimanche.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | C’est terminé à Cotonou. Le Sénégal est tenu en échec par le Benin. Les lions perdent leurs premiers points dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. #BENSEN #CAN2023Q pic.twitter.com/4il7XUp4RC — Equipe Du Sénégal (@GaindeYi) June 17, 2023

Wiwsport.com