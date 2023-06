Après leur brillante victoire de ce samedi devant la Côte d’ivoire (3-0), la Zambie a décroché sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Les Chipolopolos sont de retour à la Coupe d’Afrique des Nations. Les coéquipiers de Patson Daka ont balayé le pays hôte de la prochaine édition de la CAN sur le score de 3-0 dans cette 5e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Qualifié en tant que pays organisateur, la Côte d’Ivoire a été dépassé dans ce match. Serge Aurier a marqué contre son camp en première période avant les buts de Daka (48e) et de Kangwa (55e) au retour des vestiaires. Le score aurait même pu être beaucoup plus salé si les Chipolopolos étaient plus adroits devant le but. Grâce à cette large victoire nette et précise, la champions d’Afrique 2012 occupent la première place du groupe H et seront donc bien présents en janvier prochain pour la « fête du football continental ».

🇿🇲 La Zambie va à la #TotalEnergiesAFCON 2023 ✈️ Les ‘Copper Bullets’ font leur 18ème apparition dans la compétition 🏆 #TotalEnergiesAFCONQ2023 | @FAZFootball pic.twitter.com/cuQUYZBOdz — CAF – FR (@caf_online_FR) June 17, 2023

