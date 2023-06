Considéré comme un des plus grands espoirs dans le championnat français de football, Habib Diarra a réalisé une belle saison avec Strasbourg, en marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives en 29 matchs. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United.

Selon les informations de Sky Sport Italie, les Red Devils auraient soumis au Racing Club Strasbourg une première proposition verbale pour s’offrir le milieu de terrain de 19 ans. Celle-ci s’élèverait à 11 millions d’euros. Mais le club alsacien n’aurait fait que retourner la somme à l’envoyeur, demandant plus pour le joueur également désiré par l’OM et Lens.

Manchester United had a verbal approach rejected by Strasbourg for midfielder Habib Diarra, holding talks around a possible €11m deal. Nothing written, just verbal. Olympique Marseille and Lens are also interested, as many clubs. 🔴🇫🇷 Excl #MUFC #OM pic.twitter.com/nyJLYQz3Ri

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 16, 2023