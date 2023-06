Selon le journaliste Fabrizio Romano, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy vont pouvoir décider de leur avenir très bientôt. En effet les deux coéquipiers en sélection et en club se verront proposé une première offre venant des clubs d’Al Ahli Saudi (Edouard Mendy) et d’Al Hilal (Kalidou Koulibaly).

Le journaliste de préciser par ailleurs que rien n’est encore décidé pour les deux internationaux sénégalais même si les négociations vont se poursuivre avec les formations de Saudi Pro League. À noter qu’Edouard Mendy est très apprécié du côté de la Ligue 1 française où des clubs comme l’AS Monaco veulent s’attirer ses services. Pour le capitaine des Lions, on parle notamment de l’Inter de Milan comme une possible destination pour lui suite au départ de Milan Skriniar du côté du Paris Saint-Germain.

Kalidou Koulibaly and Edouard Mendy’s agent Fali Ramadani is expected to bring official proposals from Saudi clubs for both players. 🔵🇸🇦 #CFC

Nothing decided yet on players side but negotiations will continue. French clubs keep asking for Mendy, Inter still want Koulibaly. pic.twitter.com/YgaKpPMppO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023