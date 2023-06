En regroupement fermé à Toubab Dialao, l’équipe nationale de Beach Soccer connait ses adversaires pour les Jeux africains de la plage dont il est le champion en titre.

La deuxième édition des Jeux Africains de la plage auront lieu à Hammamet, en Tunisie, du 23 au 30 juin. Le Sénégal qui avait remporté la première édition il y a 4 ans est en pleine préparation pour la reconquête du titre.

Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers connaissent leurs adversaires pour les matchs de poules. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu ce samedi 17 juin. Les Lions de la Teranga, septuple Champions d’Afrique, sont logés dans le groupe A avec la Tanzanie, le Madagascar et le Kenya. Dans le groupe B, se trouvent le Maroc, l’Égypte, la Lybie et les Comores.

Mamadou Diallo et ses hommes joueront les matchs de poule du 27 au 30 juin. Les deux équipes, premiers de chaque poule, joueront directement la finale.

𝑱𝙀𝑼𝙓 𝘼𝑭𝙍𝑰𝘾𝑨𝙄𝑵𝙎 𝘿𝑬 𝑳𝘼 𝙋𝑳𝘼𝑮𝙀 | #Hammameth2023

