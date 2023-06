Le Sénégal a été tenu en échec ce samedi par le Bénin sur le score d’un but partout. Déjà qualifiés, les Lions ont partagé les points avec des Guépards qui reviennent à la course pour la qualification.

Ce n’est pas un grand match que les hommes d’ Aliou Cissé ont livré ce soir au Stade de l’Amitié de Cotonou. Champion d’Afrique en titre et déjà qualifié pour la prochaine édition, le Sénégal n’a pas pu dominer le Bénin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires. Les Lions ont concédé le nul face aux Guépards (1-1).

Un résultat que les Lions ont assuré par une composition revue par le sélectionneur national, Aliou Cissé. Seny Dieng a effectué son retour dans les cages aux dépens de Mory Diaw et d’Alfred Gomis. Dans la défense, une nouvelle ligne a été mise par El Tactico avec Abdoulaye Seck (buteur et homme du match), Abdou Diallo, Jakobs et Formose Mendy. Une défense qui n’a pas été trop sollicitée malgré le but encaissé. Dans l’entrejeu, Aliou Cissé a donné les clés du jeu à Pathé Ciss, Pape Gueye et Krépin Diatta avaient pour servir la ligne offensive avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson.

On notera surtout que, les Lions n’ont pas rendu une belle copie ce soir face à un Bénin ambitieux mais impuissant face au Sénégal. Le prochain match face au Brésil (mardi) sera décisif pour Aliou Cissé et ses hommes.

Les notes du match des Lions

Seny Dieng 5

Abdou Diallo 5

Abdoulaye Seck 7

Formose Mendy 5

Ismail Jakobs 5

Pape Gueye 5 remplacé par Cheikhou Kouyaté à la 79e minute

Pathé Ciss 5 remplacé par Nampalys Mendy à la 92e minute

Krépin Diatta 5 remplacé par Idrissa Gueye à la 87e minute

Sadio Mané 6

Nicolas Jackson 6,5 remplacé par Habib Diallo à la 87e minute

Ismaila Sarr 6,5 remplacé par Pape Ousmane Sakho 80e minute

