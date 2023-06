Le sélectionneur national a admis l’inefficacité récurrente de son équipe qui n’a marqué qu’un seul but contre le Bénin alors qu’elle s’est procurée plusieurs occasions.

C’est un aveu de taille de la part du sélectionneur national Aliou Cissé. Le Sénégal doit mieux faire face au but pour « tuer les matchs ». Ce samedi, les Lions ont encore brillé de par leur inefficacité devant les cages face au Bénin. Une inefficacité qu’ils ont d’ailleurs payé en encaissant le but égalisateur du Bénin dans le dernier quart d’heure. Pour El tactico, les champions d’Afrique doivent être plus tranchants devant pour s’éviter un retour du bâton dans certains matchs.

« Dans le football le plus difficile c’est de marquer des buts. C’est vrai qu’en première période on a eu pas mal d’opportunités de scorer plus d’un but mais on ne l’a pas fait. Mais c’est un axe de travail. On arrive à amener ce ballon dans la surface mais ça ne suffit pas. Il faut concrétiser nos occasions pour arriver à prendre de l’avance dans les rencontres »

Wiwsport.com