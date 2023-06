Après le match nul du Sénégal face au Bénin, Aliou Cissé s’est confié en conférence de presse pour livrer ses observations.

C’est un coup d’arrêt pour l’équipe du Sénégal qui etait sur un parcours sans faute depuis le début des éliminatoires de la CAN avec 4 victoires en autant de sorties. Mais ce samedi Sadio Mané et ses coéquipiers ont été tenu en échec par les hommes de Gernot Rohr qui ont arraché le nul dans le dernier quart d’heure du match.

En conférence de presse d’après match, Aliou Cissé est revenu sur ce partage des points au stade de l’amitié du général Mathieu Kèrékou et sur sa composition d’équipe de départ qui a été fortement remanié.

« Je crois que sur le contenu c’est assez satisfaisant. Un entraîneur aime que son plan de jeu soit respecté et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Maintenant comme je le dis souvent, un match dure 90 minutes pas 80 minutes et je pense qu’on a une marge de progression. Parfois on fait de gros matchs et on se fait reprendre à la dernière minute. Mais je pense que dans l’ensemble juste avant leur but, on a bien géré le match (…) En venant ici au Bénin c’était important de donner du temps de jeu à certains garçons comme Formose Mendy qui a été très bien, Jakson ou Sadio Mané qui a aussi été très bien. On a aussi essayé de recadrer Krepin Diatta dans le milieu de terrain. Le groupe Sénégal s’étoffe de plus en plus et aujourd’hui les garçons qui ont joué aujourd’hui ont montré de très bonnes choses » a déclaré Aliou Cissé.

Wiwsport.com