Avec une composition d’équipe « inédite », Aliou Cissé a pu apprécier le niveau de certains joueurs qui selon lui se sont plutôt bien comportés.

Sans Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Youssouf Sabaly ou encore Kalidou Koulibaly, le Sénégal a aligné une « équipe bis » face au Bénin. Déjà qualifié pour la CAN, ce « turn over » imposé par Aliou Cissé était une occasion de voir certains joueurs qui jusqu’ici n’ont pas eu les faveurs du sélectionneur. Ce dernier a d’ailleurs confié être satisfait de leur prestation dans l’ensemble.

« On a gagné la Coupe d’Afrique parcequ’on avait une grande panoplie de joueurs interchangeables. À travers ce match d’aujourd’hui je voulais voir certains joueurs qui nous ont rejoint récemment. C’est important parce que pour gagner une compétition il faut avoir un groupe large où on peut avoir une à deux équipes où les joueurs sont compétitifs quand on a besoin d’eux. C’était un peu la philosophie de ce match » a t’il confié.

Wiwsport.com