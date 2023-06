Après avoir été prêté à Côme en Série B pour la deuxième partie de la saison, Alfred Gomis est de retour au Stade Rennais et sait où il veut jouer. Aujourd’hui, le bilan de cette aventure en Italie est plus que positif.

Alfred Gomis a disputé 17 rencontres en championnat et a retrouvé confiance et solidarité avec ses camarades, ce qu’il ne constatait plus depuis longtemps au Stade Rennais. Son prêt étant arrivé à terme, il est temps de regarder vers l’avenir. Pour le moment, le gardien de 29 ans est avec l’équipe du Sénégal pour disputer deux rencontres, d’abord contre le Bénin le 17 juin dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, puis un match amical contre le Brésil le 20 juin prochain. Ensuite, il sera temps de réfléchir à son avenir, et Alfred Gomis a déjà quelques idées en tête.

Maintenant qu’il a réussi à renaître de ses cendres, il peut enfin dévoiler ses ambitions. Auteur d’une très bonne deuxième partie de saison avec Côme, le gardien sénégalais aimerait jouer en Série A, comme l’explique La Gazzetta dello Sport. Toutefois, l’élite du football italien n’est pas une priorité pour celui qui appartient toujours au SRFC, comme l’explique son agent. « Au-delà des ambitions de Côme, nous sommes ouverts aux projets de clubs qui souhaitent investir intelligemment dans un gardien de but très fiable », a lâché l’agent du champion d’Afrique. Chaque proposition sera donc étudiée par Alfred Gomis et son agent, qui devront également trouver un terrain d’entente avec le Stade Rennais.

