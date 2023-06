En conférence de presse vendredi à la veille du match contre le Bénin en qualifications pour la CAN, Nampalys Mendy s’est confié sur sa forme actuelle après une saison compliquée avec Leicester. Le milieu de terrain concentre tout sur la sélection.

Sur son état physique

C’est clair que ça n’a pas été une saison facile pour moi, mais, aujourd’hui, je représente la sélection. Ma tête est avec la sélection. On s’est bien préparés durant plusieurs jours pour être prêts demain. On a travaillé très dur et, ce qui est sûr, c’est qu’on donnera tout.

Je me porte très bien, mais je devrai travailler physiquement pour être prêt. Tout va bien pour moi. Mon avenir après Leicester ? Pour être honnête, je n’y pense pas du tout. Je pense surtout à faire de bonnes performances et à donner le maximum de moi-même.

Sur le match contre le Bénin

Il faut aborder ce match avec le plus grand sérieux possible. En face, on a un adversaire (le Bénin) qui joue quelque chose. C’est vrai qu’on est qualifiés, mais on représente notre pays, on défend nos couleurs donc on se doit de tout donner pour avoir un résultat.

Le match contre le Brésil plus important que celui contre le Bénin ?

Tous les matchs sont importants. On joue pour un pays africain et seule la victoire compte, que ce soit contre le Bénin ou contre le Brésil. Pour l’instant, on pense au match de demain sur lequel on a beaucoup travaillé. Il n’y a pas un match plus important que l’autre.

