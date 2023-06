Voilà un mouvement que ne surprend personne. Nicolas Jackson, auteur d’une excellente fin de saison, va quitter Villarreal cet été, six mois après son transfert avorté à Bournemouth. D’après les informations de The Athletic, l’attaquant de 21 ans, actuellement en regroupement avec les Lions, est tombé d’accord avec les Blues de Chelsea pour les rejoindre.

Le club anglais, qui semble cette fois-ci désireux de bien recruter et de renforcer son secteur offensif après une saison cauchemardesque, est prêt à lever la clause libératoire du joueur, fixée à 35 millions d’euros. Tonitruant avec Villarreal sur ses derniers matchs, Nicolas Jackson a achevé son exercice avec 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

🚨 Chelsea have agreed terms with Nicolas Jackson + intend to strike deal with Villarreal. €35m clause if needed. 21yo striker has committed

➕ #BHAFC rejected £60m #CFC Caicedo bid 2wks ago – Lavia, Kone, Tonali, Barella among alternatives @TheAthleticFC https://t.co/QzVo5uG2Cn

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 16, 2023